نشكركم على متابعتكم خبر «الإمارات للإفتاء» يُصدر قائمة بـ 26 حالة عن «مُفطرات رمضان» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 07:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي قائمة بأهم الأسئلة الإفتائية المتعلقة بالمفطرات أو مبطلات الصيام في رمضان، تضمّنت 26 سؤالاً وبياناً بالإجابة عليها.

وشملت قائمة أسئلة مفطرات رمضان الحالات الآتية: سحب الدم “لا يفطر”، الحجامة “لا تفطر”، التحاميل “لا تفطر”، الرعاف “لا تفطر”، الإبر غير المغذية العضلية أو الوريدية أو الجلدية “لا تفطر”.

كما شملت الحالات: تذوق الطعام أو الشراب “لا تفطر” (إلا إذا وصل منه شيء للحلق)، الكريمات والمراهم التي توضع على الجلد “لا تفطر”، لاصقة النيكوتين “لا تفطر”، استخدام الاوكسجين “لا يفطر” (إذا كان مجرد هواء، أما إذا صاحبته مواد علاجية ووصلت للحلق فإنه يفطر)، كحل العين “لا يفطر”.

وضمّت القائمة أيضاً: استخدام الأقراص الدوائية تحت اللسان لعلاج أمراض القلب “لا تفطر” (إلّا إذا وصل منه شيء للحلق)، استعمال العطر (لا يفطر)، قطرة العين وقطرة الأذن “لا تفطر” (إلا إذا وجد طعمها في الحلق)، شم البخور “لا يفطر”، (إِلَّا إِذا تعمد شمّه ووصل شيء منه إلى الحلق)، السباحة والغوص “لا تفطر” بشرط الا يصل شيء من الماء للحلق، الاحتلام “لا يفطر”، استخدام السواك “لا يفطر” إلا إذا وصل منه شيء للحلق، معجون الأسنان “لا يفطر”، إذا تيقن الصائم أنه لن يصل إلى الحلق.

وشملت الحالات الواردة في القائمة كذلك: إبر الأنسولين “لا تفطر”، الغرغرة “لا تفطر” إلا إذا وصل شيء منها إلى الحلق، علاج الأسنان “يفطر” إذا وصل شيءٌ من مواد علاج الأسنان إلى الحلق، القيء “لا يفطر ” إذا لم يكن عمدًا ولم يبتلع الصائم منه شيء، بلع الريق “لا يفطر”، الإبر المغذية “تفطر”، بخاخ الربو “لا يفطر”، إذا لم يشعر الصائم بالطعم في حلقه، التدخين بأنواعه “يفطر”.