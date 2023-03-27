نشكركم على متابعتكم خبر “الصكوك الوطنية” تطلق برنامج “الراتب الإضافي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أطلقت “الصكوك الوطنية” برنامج “الراتب الإضافي”، الادخاري الذي تم ابتكاره خصيصاً لسكان الإمارات من المواطنين والمقيمين.

وتم تصميم “الراتب الإضافي” لمساعدة الأفراد على تحقيق دخل إضافي، ليكون جزءا من برنامج طويل الأمد يهدف لتقديم أفضل خطط التقاعد في الإمارات.

ويعد “الراتب الإضافي” من “الصكوك الوطنية” خطة ادخار مصممة خصيصاً تقدم حلاً مرناً ومريحاً يسهل الوصول إليه بهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية لسكان الإمارات في المستقبل.

ويهدف البرنامج الذي يعد الأول من نوعه إلى تمكين الأفراد ومنحهم الحرية المالية من خلال تقديم حل مخصص لتحقيق دخل إضافي مع الحفاظ على أقصى قدر من المرونة والأرباح التنافسية.

ويتكون برنامج ” الراتب الاضافي” من مرحلتين رئيسيتين هما مرحلة “الادخار”، حيث يقوم العملاء شهرياً باستثمار الأموال في “الصكوك الوطنية” على مدى فترة يختارونها تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ومرحلة “الدخل”، حيث يبدأ العميل في الاستفادة من الدخل الناتج عن مرحلة الادخار.

ويحصل العملاء خلال هذه المرحلة على راتبهم الأساسي شهرياً بالإضافة إلى الأرباح المتراكمة على المبلغ المدَّخر. فعلى سبيل المثال، يمكن للعملاء الذين قاموا بادخار 5,000 درهم شهرياً لمدة 10 سنوات أن يتوقعوا الحصول على 7,500 درهماً شهرياً على مدى الـ 10 سنوات التالية للخطة. أمّا إذا قام العملاء بادخار5,000 درهم شهرياً لمدة 5 سنوات، فيمكنهم الحصول على راتب شهري قدره 10,200 درهم للفترة التالية للخطة إذا كانت مدة استرداد المبلغ 3 سنوات، أي أكثر من ضعف المبلغ المدّخر شهرياً.

ويحتاج العملاء الذين يختارون برنامج “الراتب الإضافي” إلى استثمار مبلغ شهري بحد أدنى 1,000درهم لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

ويمكن للعملاء اختيار برنامج “الراتب الإضافي” للحصول على دخل شهري إضافي لتأمين مستقبلهم، وذلك في ظل المرونة التي يوفرها لهم البرنامج بما يتعلق بالمبلغ المدّخر ومدة الادخار ومراحل الراتب الإضافي. كما يمكن للعملاء الاختيار من بين استرداد المبلغ المدّخر بالكامل بدلاً من الحصول على دفعات شهرية، لتحقيق أهدافهم المالية مثل دفع رسوم تعليم الأبناء أو دفعة لشراء مسكن أو بغرض الاستثمار.

وبالإضافة إلى التمكين الاقتصادي، يتمتع عملاء برنامج “الراتب الإضافي” بفرصة تعزيز رفاهيتهم المالية من خلال مكافآت مجزية وجوائز نقدية من الصكوك الوطنية.

ويحصل عملاء البرنامج أيضاً على إمكانية الوصول إلى برنامج مكافآت “الصكوك الوطنية” بقيمة 35 مليون درهم، مع فرص فوز مضاعفة بما يصل إلى 30 مرة وفقاً لفترة الادخار التي يختارونها.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الصكوك الوطنية”.. ” قمنا بإطلاق برنامج الراتب الإضافي استجابة للطلب المتزايد من عملائنا على إيجاد طرق لتحقيق دخل إضافي. وفي ظل قيام الدولة باتخاذ خطوات ملحوظة لتأمين مستقبل المقيمين من خلال مبادرات طويلة الأجل مثل التأشيرة الذهبية، يبحث سكان الدولة عن حلول عملية للحصول على مصادر دخل إضافية تساعدهم على التعامل مع ظروف الحياة المختلفة. ونحن فخورون بتقديم خطة ادخار مرنة وشخصية من خلال برنامج الراتب الإضافي، مما يوفر لسكان الدولة خيارات سهلة الإشتراك فيها للوصول إلى الأمان المالي. وتواصل “الصكوك الوطنية” التزامها بالابتكار في القطاع المالي لدعم المستقبل المالي لعملائها”. وتهدف “الصكوك الوطنية” من خلال ابتكار طرق جديدة لدعم وترسيخ ثقافة الادخار في الإمارات، إلى مساعدة الناس في الوصول إلى أهدافهم المالية وتحقيق أحلامهم من خلال هذا الحل الاستثماري الفريد من نوعه والذي يتميز بالبساطة والمرونة.