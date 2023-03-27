نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة خاصة الشمالية والشرقية نهاراً، والرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل 50 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:25 والمد الثاني عند الساعة 05:14 والجزر الأول عند الساعة 11:51 والجزر الثاني عند الساعة 22:16.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:20 والمد الثاني عند الساعة 00:48 والجزر الأول عند الساعة 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 20:42.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 23 70 30

دبي 35 24 65 30

الشارقة 34 23 70 25

عجمان 34 23 75 30

أم القيوين 33 23 80 35

رأس الخيمة 34 22 75 30

الفجيرة 27 21 80 40

العـين 33 24 65 20

ليوا 34 22 75 30

الرويس 33 21 75 35

السلع 33 22 80 30

دلـمـا 29 22 80 40

طنب الكبرى 28 23 80 45

طنب الصغرى 28 23 80 45

أبو موسى 28 23 80 45