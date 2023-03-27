نشكركم على متابعتكم خبر العلماء ضيوف رئيس الدولة: واحة الكرامة رمز الوفاء والسلام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 02:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

أشاد أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” خلال زيارتهم لواحة الكرامة في أبوظبي بالقيم والمعاني الإنسانية والوطنية التي ترسخها الواحة في نفوس الأجيال بتمجيدها وتخليدها لأسماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن ومكتسباته ولأن تظل رايته خفاقة عالية رمزا للعدل والسلام.

وبحسب “وام”، اطلع الوفد خلال الزيارة على مرافق الواحة ومكوناتها واستمع لشرح مفصل عن مدلولاتها التي تعكس القيم الأصيلة للشعب الإماراتي المتمثلة في الوفاء لأولئك الشهداء والتذكير بشجاعتهم ووطنيتهم ليكونوا نبراساً تتذكره الأجيال القادمة.