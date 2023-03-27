نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات في المركز الثاني عالمياً لبدء حياة جديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 11:00 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

جاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً ضمن مؤشر أفضل وجهات العالم للمقيمين لبدء حياة جديدة بالخارج. والمعروف أيضاً باسم “اكسبات انسايدر”، الصادر من مؤسسة “انترنيشنز” الألمانية لأبحاث جودة المعيشة.

وأشار 85% من المقيمين في الإمارات إلى أنه من السهل على المرء أن يعيش في الإمارات. من دون أن يتحدثوا اللغة المحلية مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 51%.

وأبدى المقيمون في الإمارات، بحسب صحيفة “البيان”، سعادتهم حيال الطريقة التي تجري بها معالجة المسائل الإدارية الإجرائية، خاصةً المتعلقة باستصدار تأشيرات الإقامة. إذ نالت الإمارات الصدارة عالمياً في المؤشر الفرعي “سهولة استصدار تأشيرات الإقامة للأجانب”.

ونالت المركز الثالث عالمياً في فئة “وفرة الخدمات الإدارية عبر الشبكة الدولية للمعلومات”، والمركز الثالث في فئة “سهولة الدخول إلى شبكة انترنت عالية السرعة من المنزل”.