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انطلاق النسخة الثالثة لبطولة السباحة الرمضانية أول أبريل المقبل

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نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق النسخة الثالثة لبطولة السباحة الرمضانية أول أبريل المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ينظم نادي الفجيرة للتنس النسخة الثالثة من بطولة السباحة الرمضانية، بمشاركة 210 سباحين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وتقام البطولة في مقر نادي التنس يوم السبت 1 أبريل المقبل.

 

وبحسب “وام”، يتم تقسيم المشاركين إلى 5 فئات عمرية، حيث تشمل الفئة الأولى الأعمار من 7 إلى 8 أعوام، تليها 9-10 أعوام، و11-12 عاماً، 13-14 عاماً و15 عاماً فما فوق من الجنسين.

 

ويشارك السباحون في 4 أنواع من السباقات: السباقات الحرة، السباحة على الظهر، سباحة الفراشة وسباحة الصدر.

 

جدير بالذكر، أن باب التسجيل للبطولة مفتوح حتى 31 من مارس الجاري لجميع الراغبين في المشاركة ضمن الفئات العمرية المذكورة.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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