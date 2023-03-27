نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق النسخة الثالثة لبطولة السباحة الرمضانية أول أبريل المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ينظم نادي الفجيرة للتنس النسخة الثالثة من بطولة السباحة الرمضانية، بمشاركة 210 سباحين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وتقام البطولة في مقر نادي التنس يوم السبت 1 أبريل المقبل.

وبحسب “وام”، يتم تقسيم المشاركين إلى 5 فئات عمرية، حيث تشمل الفئة الأولى الأعمار من 7 إلى 8 أعوام، تليها 9-10 أعوام، و11-12 عاماً، 13-14 عاماً و15 عاماً فما فوق من الجنسين.

ويشارك السباحون في 4 أنواع من السباقات: السباقات الحرة، السباحة على الظهر، سباحة الفراشة وسباحة الصدر.

جدير بالذكر، أن باب التسجيل للبطولة مفتوح حتى 31 من مارس الجاري لجميع الراغبين في المشاركة ضمن الفئات العمرية المذكورة.