“أبوظبي للألعاب الحكومية” تنطلق اليوم بمشاركة أكثر من 40 جهة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنطلق اليوم الإثنين، منافسات “بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية” في “كريكيت سبورتس هب”، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبدعم من دائرة الاسناد الحكومي.

وتستمر المنافسات حتى 10 أبريل المقبل، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية من إمارة أبوظبي.

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”، تشمل المنافسات 11 لعبة هي: كرة القدم – الرماية – البادل – اللياقة البدنية – الكرة الطائرة – تنس الطاولة – كرة السلة – الشطرنج – الريشة الطائرة – الجري – الدراجات الهوائية.

وتقام البطولة احتفاءً بشهر رمضان المبارك، ضمن برنامج التفاعل والرفاهية الوظيفية لتعزيز المشاعر الإيجابية للموظفين، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم الإنسانية وتطورهم المهني والشخصي في بيئة العمل، بالإضافة للتأثير الإيجابي على صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي ضمن أجواء تنافسية وحماسية تحتفي بروح التحدي والفريق الواحد.

وتخوض الفرق المشاركة من الجهات الحكومية المنافسات خلال الفترة المسائية بدءا من التاسعة مساءً، بهدف تشجيع أكبر عدد من الموظفين على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوباً للحياة اليومية، وتعزيز مؤشر جودة الحياة.

ويشارك في كرة القدم 28 فريقاً من مختلف الجهات الحكومية بواقع 336 لاعباً، كما استقطبت الرماية 336 لاعباً ولاعبة، البادل 180 لاعباً ولاعبة، واللياقة البدنية 135 لاعباً ولاعبة، والكرة الطائرة 78 لاعباً، تنس الطاولة 49 لاعباً ولاعبة، وكرة السلة 42 لاعباً ولاعبة، الشطرنج 44 لاعباً ولاعبة، والريشة الطائرة 33 لاعباً ولاعبة.

وعلى هامش البطولة، سيتم تنظيم سباق للجري لمسافة 5 كم للرجال في كريكيت سبورتس هب يوم الخميس 6 أبريل وللسيدات في حلبة مرسى ياس يوم الثلاثاء 4 أبريل، وسباق آخر للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات لمسافة 60 كم للرجال يوم الخميس 13 أبريل، و30 كم للسيدات في حلبة مرسى ياس يوم الثلاثاء 11 أبريل

ويظل التسجيل مفتوحاً في سباقي الجري والدراجات الهوائية لحين موعدهما لإعطاء الفرصة للمزيد من المشاركات من قبل موظفي حكومة أبوظبي.

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي على أن النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية تحفز الموظفين الحكوميين وتساعدهم على تبني نمط حياة صحي على جميع المستويات البدنية والذهنية والاجتماعية، وصولاً إلى إرساء مستقبل أكثر قوة وصحة واستدامة.

وقال العواني:”التحديات الصحية تفرض علينا في مجلس أبو ظبي الرياضي خلق فرص للموظفين الحكوميين للمشاركة جنباً إلى جنب مع زملائهم في العديد من الرياضات ضمن أجواء اجتماعية تنافسية، تعزيزاً لمؤشر جودة الحياة لديهم”.

وأضاف : “نسعى لإحداث تغيير جذري في نمط الحياة للتغلب على الأمراض عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي ورياضي، ونعتمد على أفضل الدراسات والسبل لتحقيق التغيير في حياة كافة أفراد المجتمع، حيث تعتبر البطولة واحدة من برامجنا لتحقيق أهدافنا ضمن أجواء احتفالية واجتماعية التي تقام بمناسبة الشهر الكريم والمقدمة لموظفي حكومة أبو ظبي”.