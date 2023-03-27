نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يستقبل الأعيان والمدراء وكبار المسؤولين والمهنئين بشهر رمضان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر زعبيل، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عدداً من أعيان البلاد والمدراء وكبار المسؤولين في الدولة، الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني والتبريكات مع الحضور، الذين تمنوا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دوام الصحة والعافية وأن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير والتقدم والازدهار.

وتجاذب سموه مع الحضور أطراف الحديث حول روحانية الشهر الكريم، وروح التسامح والتواصل والتكافل الإنساني والاجتماعي بين مختلف شرائح وفئات المجتمع، مؤكداً حرص سموه والقيادة على ترسيخ هذه الروح بين أوساط المجتمع لتظل تقليداً وموروثاً أصيلاً تتوارثه الأجيال.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.