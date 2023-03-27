نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً.. فرصة سقوط أمطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة خاصة الشمالية والشرقية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل 40 كم/س.

وذكر المركز – في نشرته اليومية – أن الخليج العربي سيكون متوسطا، يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:25 والثاني عند الساعة 04:41 والجزر الأول عند الساعة 10:59 والثاني عند الساعة 22:05، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا، قد يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والثاني عند الساعة 00:31 والجزر الأول عند الساعة 19:40 والثاني عند الساعة 08:14 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 23 75 25

دبي 32 22 75 35

الشارقة 33 21 65 30

عجمان 30 20 75 35

أم القيوين 31 23 85 40

رأس الخيمة 34 23 55 25

الفجيرة 26 22 90 35

العـين 34 21 65 20

ليوا 35 22 45 15

الرويس 35 23 90 15

السلع 36 22 90 20

دلـمـا 29 23 90 45

طنب الكبرى 26 23 85 60

طنب الصغرى 26 23 85 60

أبو موسى 27 24 90 50