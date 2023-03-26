نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين بشدة قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان وطرح عطاءات وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مارس 2023 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أدانت دولة الإمارات بشدة قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.