نشكركم على متابعتكم خبر تدشين مختبر التجربة الرقمية الشاملة في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الأحد، مختبر التجربة الرقمية الشاملة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى هيئات ودوائر حكومة دبي.

ويهدف المختبر إلى تحسين تجربة المتعاملين على القنوات الرقمية بالإضافة إلى تجربة الموظفين على الأنظمة الرقمية.

ويتم ذلك من خلال إشراك المعنيين في مراحل تصميم الخدمات الرقمية، كما يسهم المختبر في رفع جودة الخدمات وتصميمها من منظور المتعاملين. وتحسين وتوحيد تجربتهم عبر مختلف القنوات الرقمية، وكذلك رفع نسبة إسعاد المتعاملين وتبني الخدمات عبر القنوات الرقمية، إلى جانب توفير الموارد التقنية والكفاءات لاستخدام المختبر.