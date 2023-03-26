نشكركم على متابعتكم خبر زايد للإسكان يصدر 432 قرار دعم سكني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مارس 2023 02:53 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدرت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، 432 قرار دعم سكني بقيمة 298 مليوناً و700 ألف درهم. تتنوع بين بناء جديد واستكمال وشراء مسكن جاهز وصيانة وإضافة على مسكن.

ويأتي ذلك تنفيذاً لأمر صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن البرنامج. من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ حوالي 2.3 مليار درهم والتي أعلن عنها سموه يونيو 2022.

وكان صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، أمر في وقت سابق من العام الماضي، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن “برنامج الشيخ زايد للإسكان”. من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بمبلغ حوالي 2.3 مليار درهم.