نشكركم على متابعتكم خبر ‎رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بنغلاديش على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مارس 2023 11:53 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “محمد عبد الحميد” رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس “محمد عبد الحميد”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “شيخة حسينة” رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش.