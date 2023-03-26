نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تتصدر عالمياً في سبعة مؤشرات أمنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مارس 2023 11:53 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد اللواء الدكتور “عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي”، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي. أن إنجازات شرطة دبي جعلتها في صدارة الأجهزة الأمنية المتقدمة عالمياً.

وأشار في حوار مع صحيفة “البيان”، إلى أن شرطة دبي تمكنت من تحقيق المركز الأول في 7 مؤشرات أمنية و3 مؤشرات من ضمن أفضل 5 مدن في العالم. وحصلت على 225 جائزة محلية وإقليمية وعالمية خلال الـ3 سنوات الماضية.

وأوضح أن نسبة منتسبي القيادة من حملة الشهادات العليا بلغت 66%، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتخصصين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي. وعلوم البيانات وخبراء في مجال الأدلة الجنائية وخبراء في التميز والريادة.

ونوه إلى أنه “استحدثت منصة إلكترونية للتنافسية العالمية لعرض نتائج مؤشرات الأداء للجهات الشرطية من جميع أنحاء العالم. بهدف تمكين الجهات الأمنية من إجراء مقارنات دقيقة للأداء وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول”.