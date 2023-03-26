نشكركم على متابعتكم خبر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره الفيتنامي برباعية نظيفة وديّاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مارس 2023 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

فاز منتخبنا الأولمبي لكرة القدم على نظيره الفيتنامي 4-0 اليوم السبت في الجولة الثانية من البطولة الدولية الودية في الدوحة.

ووفقاً لـ”وام”، سجل أهداف منتخبنا ياسر حسن وأحمد محمود، ومحمد يوسف، وعبد الله عبد العزيز في الدقائق 51 و65 و83 والرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

ورفع منتخبنا الأولمبي رصيده إلى 6 نقاط بعدما فاز في الجولة الأولى على منتخب قطر بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد فوزي.

وتُقام يوم الثلاثاء المقبل مباريات الجولة الثالثة الختامية في بطولة، لتحديد مراكز المنتخبات.