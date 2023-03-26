نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: ليلة استثنائية رمضانية في كأس دبي العالمي للخيول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مارس 2023 10:51 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء اليوم، تتويج الجواد «يوشبا تيسورو» من اليابان بطلاً لكأس دبي العالمي للخيول.

وكتب سموه على موقع تويتر «ليلة استثنائية رمضانية في كأس دبي العالمي للخيول توجنا خلالها الجواد يوشبا تيسورو من اليابان بطلاً للكأس الأجمل والأفضل عالمياً».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «لدينا أفضل جمهور وأفضل فريق عمل قادرين على تحقيق الإبهار المتجدد كل عام».