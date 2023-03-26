نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يمنح سفير البرازيل السابق «وسام الاستقلال من الطبقة الأولى» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سعادة فرناندو أجريجا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية السابق لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة والتي أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وقلّد سعادة صالح أحمد السويدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، سعادة أجريجا الوسام خلال حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السويدي على شرف سعادة أجريجا، الذي يتقلد حاليا منصب رئيس المراسم بالقصر الرئاسي البرازيلي.

وأثنى سعادة السويدي على مساهمة فرناندو أجريجا في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.

من جهته، أكّد سعادة أجريجا اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المتميز، مشيراً إلى تطلع بلاده دائماً إلى تعاون وثيق مع دولة الإمارات بما يخدم شعبي البلدين.

وعبر سعادته عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وفي الختام، تقدم سعادته بالشكر لوزارة الخارجية والتعاون الدولي ولجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.