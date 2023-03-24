نشكركم على متابعتكم خبر ضمن جوائز NFT العالمية.. شرطة دبي تحصد جائزة أفضل مشروع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 11:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، جائزة NFT العالمية “فئة أفضل مشروع حكومي للأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال (Best NFT Government Project) ”عن مشروع الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال “شرطة دبي NFT”، وتعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وكانت شرطة دبي أطلقت مجموعتها الأولى في الربع الأول من العام الماضي باعتبارها الجهة الحكومية الأولى في الدولة التي تُنتج أصولا رقمية خاصة بها، وأول جهة شرطية في العالم، وتضمنت 150 أصلاً رقمياً يرمز كل منها إلى قيم شرطة دبي “الابتكار…الأمن…التواصل”، ومُنحت إلى الجمهور مجاناً، عبر منصاتها على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

تسلم الجائزة العقيد حسين أحمد بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، بحضور حصة البلوشي، مدير إدارة التطبيقات الذكية، وفريق العمل، ضمن الحفل العالمي لجائزة الرموز غير قابلة للاستبدال “NFT”، الذي أقيم في قاعة الاحتفالات في فندق أرماني – برج خليفة، واستضافته إمارة دبي للمرة الأولى، بهدف تكريم أصحاب المبادرات المتميزة في هذا المجال.

وقال العقيد حسين أحمد بن غليطة إن إطلاق شرطة دبي للأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال “NFT”، يأتي مواكبة للتوجه الحكومي في مجال الأصول الرقمية، والمساهمة في جذب المهتمين نحو هذا القطاع الرقمي الحديث، وسعيا لتحقيق الريادة في هذا المجال الذي يعد فريداً من نوعه في العالم.