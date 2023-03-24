نشكركم على متابعتكم خبر الإماراتي أحمد عيسى درويش ضمن طاقم حكام كأس العالم للشباب بإندونيسيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن اختيار إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” حكم الساحة الدولي أحمد عيسى درويش “حكم فيديو” ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباريات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها إندونيسيا في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

وبحسب “وام”، ستقوم إدارة الحكام في الفيفا بعقد دورة إعداد لجميع الحكام المشاركين في إدارة منافسات البطولة خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو المقبل.

وشارك عيسى مؤخراً في إدارة مباريات المجموعة الثانية في التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 20 سنة في شهر سبتمبر الماضي، كما تواجد ضمن طاقم التحكيم الوطني الدولي الذي أدار مباريات في بطولة خليجي 25 التي أقيمت في شهر يناير الماضي واستضافتها مدينة البصرة العراقية.

ويعد أحد الحكام الواعدين، الذين حرصت لجنة الحكام على تطوير خبراتهم من خلال ترشيحه للتواجد ضمن الدفعة الأولى لأكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومعه حكم الساحة الدولي سلطان محمد صالح، ونجحا في اجتيازها والتواجد ضمن حكام النخبة الآسيوية بعد دراسة أكاديمية أستمرت لأربع سنوات.