نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات تستثمر 4 ملايين يورو لتوسيع أسطول أكاديمية تدريب الطيارين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 مارس 2023 05:00 مساءً -

تواصل أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين اقتناء أحدث التقنيات وأحدث طرز الطائرات لتدريب طياري المستقبل والمساهمة في تلبية الطلب على الطيارين.

وأعلنت الأكاديمية عن تعزيز أسطولها العامل بطلب شراء ثلاث طائرات DA42-VI ذات المحركين وجهاز طيران تشبيهي (سميوليتر) خاص بهذه الطائرات من دياموند لصناعة الطائرات Diamond Aircraft Industries ومقرها النمسا. وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 4 ملايين يورو حسب لائحة الأسعار.

وسوف توضع طائرات DA42-VI الثلاث، التي تعمل بوقود الطائرات النفاثة، في خدمة التدريب على الطائرات متعددة المحركات في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين.

وقال القبطان عبد الله الحمادي، نائب رئيس ومدير أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين: “يشكل أسطولنا الجديد من طائرات دياموند جزءاً من هدفنا الاستراتيجي الأكبر لبرنامج التدريب. وتساعدنا هذه الطائرات في تصميم برنامج تجسير للطلبة لاكتساب مزيد من الخبرة أثناء الانتقال من محرك واحد إلى طائرة نفاثة خفيفة، كما تعزز وتميّز عروضنا. وسوف يستفيد طلبتنا بشكل كبير عندما يكتسبون خبرة في ثلاثة طرز مختلفة من الطائرات، حتى قبل أن يتم ترخيصهم. كما يساعدنا الأسطول الجديد أيضاً على المضي قدماً في الامتثال لإرشادات الهيئة العامة للطيران المدني الجديدة. وتعتبر طائرة DA42-VI منصة معتمدة وصديقة للبيئة وعملية للتدريب على التجسير، ونحن على ثقة من أننا اتخذنا القرار الصحيح”.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة دياموند إيركرافت النمسا ليكون (فرانك) تشانغ عن سعادته باختيار أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين طائرات DA42-VI. وقال: “تضيف طيران الإمارات أكاديمية رائدة أخرى إلى القائمة الطويلة من أكاديميات التدريب العالمية الشهيرة التي تستخدم طائراتنا، ونتطلع إلى دعمها بأحدث طائراتنا فائقة التطور وصديقة البيئة. ويعزز هذا الاختيار مكانة هذه الطائرة كرائدة في مجال التدريب على الطائرات متعددة المحركات”.

وتعد طائرة DA42-VI ذات الأربعة مقاعد أحدث نسخة من الطائرات ذات المحركين بتقنية دياموند الرائدة. وهي أول طائرة معتمدة تجمع بين هيكل الطائرة وإلكترونيات الطيران والمحركات الحديثة. وبفضل جمعها بين الأداء والمنفعة، تم تصميم DA42-VI، التي تعمل بوقود الطائرات النفاثة، لجعل الانتقال من العمل بمحرك واحد إلى محركين عملية سهلةً للغاية. وتحقق الطائرة وفورات في الوقود تصل إلى 50% مقارنة بمثيلاتها التقليدية التي تعمل بالطاقة من AVGAS، وتوفر قمرة القيادة البانورامية رؤية ممتازة أثناء جميع مناورات الطيران.

وسلّمت دياموند منذ طرح DA42 أكثر من 1100 طائرة منها، ما أدى إلى تفوقها على جميع طائرات المحركين المعتمدة الأخرى مجتمعة. وجُهّزت DA42-VI بمحركات AUSTRO AE300 كفؤة وهادئة ونظيفة وموثوقة تعمل بوقود نفاث بقوة 168 حصاناً، وGarmin G1000 NXi مع نظام تحكم أوتوماتيكي ثلاثي المحاور وتكييف هواء اختياري يعمل بالكهرباء.

وسوف تتسلم أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين الطائرات الثلاث خلال النصف الأول من عام 2023. وتخرج من الأكاديمية منذ عام 2020 وحتى اليوم أكثر من 100 طيار، ما وفّر فرص توظيف طيارين لطيران الإمارات والصناعة عامةً.

افتتحت طيران الإمارات في عام 2017 أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين في دبي الجنوب لتدريب المواطنين الإماراتيين والطلاب الدوليين ليصبحوا طيارين. وتجمع الأكاديمية بين تقنيات التعلم المتطورة وأسطولٍ حديثٍ من 27 طائرة لتدريب الطلبة المبتدئين على الطيران. ويضم أسطول الأكاديمية حالياً 22 طائرة من طراز “سيروس G6 SR22” ذات محرك واحد و5 طائرات نفاثة خفيفة من طراز “إمبراير فينوم EV100”. ويضم حرم أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، الذي تعادل مساحته 200 ملعب كرة قدم، 36 فصلاً دراسياً حديثاً، و6 أجهزة طيران تشبيهي (سميوليتر) كاملة الحركة، وبرج مستقل لمراقبة الحركة الجوية، ومدرج خاص طوله 1800 متر.

المدرسة الأرضية (53 أسبوعاً): جميع الفصول الدراسية، وعددها 36، مجهزة بشاشتين تعملان باللمس قياس 86 بوصة، تعملان ببرنامج تدريب مفصل تم إنشاؤه خصيصاً لأكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين. يخضع الطلبة لـ 900 ساعة من التدريب، ويصلون إلى المواد عبر أجهزتهم الخاصة، المرتبطة ببعضها البعض، ما يخلق بيئة تدريب تفاعلية.

مدرسة الطيران (250 ساعة): يتدرب الطلبة على الأجهزة التشبيهية وطائرات Cirrus بمحرك واحد وطائرات فينوم النفاثة. معلومات مفصلة على https://www.emiratesflighttrainingacademy.com

ساهم التزام دياموند نحو التدريب على الطيران في تشكيل خط إنتاجها للطائرات الحديثة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، ولكل منها تطبيق تدريب محدد. ومع مجموعتها الكاملة من الطائرات ذات المكبس بما في ذلك مفهوم التدريب بطائرات ذات محرك واحد DA40 NG ومتعددة المحركاتDA42-VI ، جنباً إلى جنب مع أجهزة الطيران التشبيهي ومحركات وقود الطائرات النفاثة، فإن “دياموند إيركرافت” تعتبر المزود الوحيد الحصري في سوق التدريب على الطيران. هنا مزيد من المعلومات.