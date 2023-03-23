نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين حصة بوحميد مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع بدبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 مارس 2023 05:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بتعيين حصة بنت عيسى بوحميد مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع بدبي.

كما وأعرب سموه عن شكره لأحمد عبدالكريم جلفار على جهوده في خدمة المجتمع خلال الفترة الماضية متمنيا له التوفيق في المهام الوطنية القادمة.