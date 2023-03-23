زايد بن سعيد بن زايد يفتتح مسجدا جديدا في مدينة خليفة بأبوظبي

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 مارس 2023 02:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

افتتح الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان مسجد موزة ربيع الدرمكي بمدينة خليفة في أبوظبي وذلك بحضور الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان .

وبحسب “وام”، حضر الافتتاح الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف و سعادة محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة وعدد من مسؤولي الهيئة وجمهور من المصلين.

ويتميز المسجد – الذي يتسع لـ 280 مصلياً – بتصميم هندسي يمزج بين الطرازين الحديث والمحلي بإضافة لمسة عنصر التراث والأصالة للمنطقة على البناء، وبه مرافق متكاملة تخدم المصلين، إضافة إلى سكن الإمام والمؤذن.

وأشاد الدكتور الكعبي بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالمساجد ورعايتها وبالدعم المتواصل الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، مثمنا مساهمة أهل البر والإحسان من أبناء الوطن في بناء المساجد ورعايتها.