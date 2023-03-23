نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يتلقيان تهاني قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.





