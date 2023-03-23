نشكركم على متابعتكم خبر “إقامة دبي” تطلق الدورة الـ 7 من “سباق التحدي الرمضاني” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 مارس 2023 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ برنامج سباق التحدي الرمضاني بنسخته السابعة تحت اسم “قايلة جوازات دبي” بطراز تراثي وحلة جديدة عبر تردد أثير إذاعة الأولى107.04 ، وذلك طيلة أيام الشهر الفضيل.

وبحسب “وام”، يأتي البرنامج الرمضاني الذي يذاع من الاثنين إلى الخميس وتساهم في رعايته شركة “إماراتك” ، بهدف إذكاء روح التراث في قلوب

الإماراتيين والمقيمين للتعرف على ثقافة الدولة وتراثها وحضارتها مستعرضا مضمون الاستدامة بالتزامُن مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة، وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بمختلف الفئات المجتمعيّة ذات الصلة بالإدارة بأسوب سلس وجذاب .

ويتضمن البرنامج عدداً من المسابقات المتنوعة، في مجالات مختلفة بما فيها التراث و الثقافة و اللغة العربية وموضوعات شيقة حيث يرصد البرنامج حُزمةً من الجوائز النقديّة اليوميّة للمُشاركين عبر الرسائل النصيّة يصل عددها إلى10 من الرابحين ، فضلاً عن السحب على جائزة قيمة أسبوعيّاً ، إضافة إلى أسئلة يومية يتم نشرها عبر حسابات قنوات التواصل الإجتماعي لإقامة دبي gdrfa dubai وإذاعة الأولىaloulafm .

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المريّ مُدير عام الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي، أن البرنامج هذا العام يأتي بعد غياب في إطار مغاير وأكثر تميزاً وأشد قرباً للمجتمع المحلي ، مستهدفاً الوصول إلى أكبر شريحةٍ من الجمهور، بغرض رفع مُستوى الوعي الثقافيّ والمجتمعيّ، والارتقاء بالمُمارسات والإبداعات، لإثراء التواصل الحضاريّ البنّاء، بما يُخدم قضايا تنمية المجتمع، وتحقيق الاستدامة، ويبقي أفراده على معرفة بأبرز المسائل المجتمعيّة التي تتطلب وعياً وإدراكاً ومُشاركةً فاعلة.