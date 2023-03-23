نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تحدد مواعيد زيارات النزلاء في رمضان عبر “نافذتي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 مارس 2023 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

‏حددت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي مواعيد زيارات النزلاء في الإمارة عبر تطبيق “نافذتي” خلال شهر رمضان المبارك على ان تكون مواعيد الزيارات ابتداء من الإثنين إلى الجمعة للرجال والنساء اسبوعياً.

وبحسب “وام”، دعت المديرية الزائرين إلى متابعة مواعيد الزيارات بالدخول إلى موقع شرطة أبوظبي الالكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae لتسجيل طلب الزيارة عن بعد وتتم الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بعد.

وأوضحت أنه وفقاً للائحة الزيارات الداخلية ستكون الزيارة للزوار من أهالي وأقارب الرجال والنساء اعتبارا من أول يوم في شهر رمضان المبارك من الساعة 2:00 ظهراً لغاية الساعة 4:00 مساءً ، و سيتم تخصيص يوم الخميس لزيارة النزيلات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية (منطقة العين) من الساعة 9:30 صباحاً لغاية 12:00 ظهراً، فيما تكون زيارة السفارات والمحامين يوم الجمعة من الساعة 9:30 صباحاً لغاية الساعة 12:00 ظهراً.