نشكركم على متابعتكم خبر زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل الفلبين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 مارس 2023 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين، صباح اليوم الخميس.

ووقع مركز الزلزال بحسب المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل في بحر الفلبين، على بعد 66 كلم إلى الشمال عن مدينة كلافيريا الواقعة شمال جزيرة لوزون الفلبينية.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.