نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بشهر رمضان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 07:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه على حسابه في تويتر “كل التهنئة لشعب الإمارات ولكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك … أعاده الله علينا وعليكم بالخير والرحمة والأمن والإيمان .. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال”.