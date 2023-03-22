نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع أول يوم من شهر رمضان في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 07:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً نهاراً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً شمالاً وشرقاً وتكون مثيرة للغبار وتخف سرعتها آخر الليل وصباح الجمعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل 60 كم/س على الجبال.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً يصبح متوسطا غرباً بعد الظهر ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والمد الثاني عند الساعة 02:51 والجزر الأول عند الساعة 08:04 والجزر الثاني عند الساعة 20:30.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:14 والمد الثاني عند الساعة 22:59 والجزر الأول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:31.