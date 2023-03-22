نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع باكستان وأفغانستان وتعزي في ضحايا الزلزال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 02:51 مساءً - متابعة – نغم حسن

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع باكستان وأفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وبحسب “وام”، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في بيان لها – عن خالص تعازيها إلى جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، وإلى أفغانستان وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.