نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يستقبل رئيس رومانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا الصديقة، الذي يزور البلاد حالياً.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «خلال لقائي اليوم بالرئيس الروماني الزائر للبلاد، ناقشنا مجمل العلاقات، وتوافقنا على أهمية تطوير التواصل بين البلدين في كافة القطاعات».