نشكركم على متابعتكم خبر تنبيه عاجل من وزارة الداخلية بشأن الحالة الجوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

دعت وزارة الداخلية الجمهور إلى تأمين المركبات، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة نظراً للحالة الجوية السائدة في المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، واحتمالية تساقط الأمطار مصحوبة بحبات من البرَد.

وهطلت أمطار الخير اليوم الثلاثاء على إمارة دبي تراوحت شدتها بين المتوسطة والخفيفة، كما عمت الأمطار مناطق متفرقة في الشارقة وأبوظبي وباقي إمارات الدولة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً تتخلله سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة خاصة الشمالية والشرقية مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

والبحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.