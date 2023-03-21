نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يهنئ جميع الشعوب المحتفلة بـ «عيد النيروز» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 04:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز، وتمنى سموه عاماً سعيداً مليئاً بالاستقرار والسلام والازدهار.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي في «تويتر»: «تهانينا اليوم لجميع الشعوب المحتفلة بعيد النيروز… تمنياتنا لهم بعام سعيد.. وربيع يعمه السلام والخير.. وأيام قادمة ينعمون فيها بالاستقرار والازدهار بإذن الله..».