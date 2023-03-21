نشكركم على متابعتكم خبر الديوان الأميري في أم القيوين : الدوام الرسمي لموظفي الجهات الحكومية المحلية خلال رمضان من الإثنين حتى الخميس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين .. أصدر الديوان الأميري في أم القيوين تعميماً بشأن الدوام الرسمي لموظفي حكومة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك .

وبحسب “وام”، نص التعميم على أن يكون الدوام الرسمي في كافة الجهات الحكومية المحلية في إمارة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس على أن تصبح عطلة نهاية الأسبوع من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد.

وتبدأ مواعيد العمل الرسمية لموظفي حكومة أم القيوين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً .