شرطة أبوظبي تستقبل شهر رمضان بخطة أمنية لتعزيز أمن المجتمع

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أتمت شرطة أبوظبي جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بخطة أمنية شاملة لتعزيز أمن وسلامة المجتمع خلال الشهر الفضيل تحقيقًا لأولوياتها الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وأمن الطرق في الإمارة.

وبحسب “وام”، أكدت جاهزية كافة قطاعات شرطة أبوظبي ضمن خطة أمنية ومرورية شاملة لتأمين راحة وسلامة الجمهور وتعزيز الوعي الأمني والمروري لأفراد المجتمع كافة وتوفير الانسيابية على الطرق وحول المساجد ” أثناء صلاة التراويح” خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت أن الخطة تستهدف توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع ومواجهة الظواهر والسلوكيات الأمنية والمرورية غير الإيجابية التي قد تؤثر على سلامة مستخدمي الطرق والتصدي للظواهر غير الحضارية التي مثل التسول وعدم الالتزام بالقواعد المرورية حول المساجد خلال الشهر المبارك.

ويطلق قطاع الأمن الجنائي حملة توعوية لمكافحة التسول وتعزيز وسائل مكافحة هذه الآفة وتعميق الوعي وتنمية الثقافة الأمنية لدى أفراد الجمهور وتوعيتهم بمخاطر التجاوب مع المتسولين.

وأكمل مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية استعداداته للاستجابة للجمهور وتقديم أرقى الخدمات لنشر وتعزيز الأمن والأمان لفئات المجتمع كافة وحثهم على التواصل على الرقم 999 لتلقي المكالمات والبلاغات الطارئة.

وتنفذ مديرية المؤسسات العقابية والاصلاحية بقطاع أمن المجتمع عددا من الفعاليات للنزلاء كالبطولات الرياضية في بيئة تتيح لهم التحلي بالأخلاق الرياضية، وتنمية المهارات، إلى جانب المسابقات الثقافية وغيرها.

وتنظم إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع مجالس رمضانية تناقش خلالها قضايا مجتمعية وأمنية في أبوظبي والعين والظفرة، وتستضيف متحدثين من مختلف إدارات الشرطة ومن الجهات الخارجية ، كما تنفذ عددا من الحملات التوعوية في مختلف الموضوعات .

وتنظم إدارة المراسم والعلاقات العامة مبادرة “أطعم تُؤجر” بالتعاون مع فريق “أبشر يا وطن التطوعي” و التي تتضمن توزيع وجبات إفطار يومياً على قائدي المركبات خلال شهر رمضان المبارك، بهدف الحفاظ على السلامة المرورية وتوعية السائقين بعدم القيادة بسرعة للحاق بوجبة الإفطار لتأمين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

كما تستعد إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع لإطلاق بطولات رياضية للأحداث ضمن جهودها المتواصلة لتأهيل الأحداث، وشغل وقت فراغهم بما ينفعهم نفسياً وجسدياً.

وتبث إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام حلقات تلفزيونية يومية عبر قنوات “أبوظبي للإعلام”، ومنصات التواصل الاجتماعي، تقدمها وجوه إعلامية من الكوادر النسائية في شرطة أبوظبي، بهدف توعية المشاهدين بالتدابير الوقائية والسلوكيات الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك.

وتطلق إدارة الأسلحة والمتفجرات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ حملة توعوية بمخاطر الألعاب النارية تهدف إلى تثقيف فئات المجتمع بمخاطر تلك الألعاب على مستخدميها.

وأكدت إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة استعداداتها لاستقبال مكالمات الجمهور على “خدمة أمان” خلال الشهر الفضيل والتي تضمن الحفاظ على سرية وهوية مقدم المعلومة، باللغات العربية، والإنجليزية، والآسيوية ومن خلال التواصل عبر ست قنوات عبر الهاتف (8002626)، والاتصال الدولي (009718002626)، والرسائل النصية (2828)، والتطبيق الذكي ADPolice، والموقع الإلكتروني www.adpolice.gov.ae

وتنظم المديريات والإدارات التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي العديد من المبادرات والفعاليات المتنوعة التي خلال الشهر الفضيل.