نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أدانت دولة الإمارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش”، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني الشقيق. واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود من المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، رفض دولة الإمارات لخطاب التحريض. وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، وفق “وام”. منوهة بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما. وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.