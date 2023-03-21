نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يهنئ وزير خارجية الجزائر الجديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 11:54 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

اتصل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بمعالي “أحمد عطاف”. وهنأه بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. معرباً عن تمنياته لمعاليه التوفيق والسداد في مهام عمله.

وبحثا الوزيران العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، ودعا سموه وزير الخارجية الجزائري إلى زيارة دولة الإمارات.

وأبدى سموه تطلعه للعمل مع معاليه من أجل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

كما بحث سموه ومعالي “أحمد عطاف” خلال الاتصال الهاتفي، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.