نشكركم على متابعتكم خبر الهلال الأحمر يوزع آلاف الحقائب المدرسية على أطفال سوريا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 11:54 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

وزع الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن عملية “الفارس الشهم 2″، نحو 1500 حقيبة مدرسية وقرطاسية على طلاب و طالبات أبناء الأسر السورية في محافظة اللاذقية. إحدى المحافظات المتضررة جراء الزلزال، الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وتأتي تلك المرحلة الأولى ضمن مبادرة توزيع أكثر من10 آلاف حقيبة مدرسية وقرطاسية على عدة محافظات سورية. وذلك في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة والوقوف إلى جانب الأشقاء في ظروفهم الراهنة.

وشملت عملية التوزيع طلبة مدرسة الشهيد “شعبان علي أحمد” التابعة لمديرية التربية بمحافظة اللاذقية السورية. تزامناً مع العودة تدريجياً لاستكمال الدراسة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وتواصل دولة الإمارات جهودها لدعم الأشقاء في سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل. وذلك عن طريق توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاع الصحي. وتوفير ما يلزم من أدوية، ضمن عدة محاور تستهدف: الدعم النفسي والاجتماعي عن طريق مشاركتهم آلامهم والتخفيف عنهم.

وحملة “جسور الخير” الإغاثية للمتضررين من الزلزال، انطلقت ضمن عملية “الفارس الشهم 2”. والتي ينظمها الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.