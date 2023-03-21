نشكركم على متابعتكم خبر فاطمة بنت مبارك توجه تحية إجلال وتقدير لأمهات الإمارات والعالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 10:57 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

وجهت سمو الشيخة “فاطمة بنت مبارك”، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. تحية لجميه الأمهات في العالم.

وقالت سموها في كلمة لها بمناسبة يوم الأم: “في يوم الأم.. تحية إجلال وتقدير، للأمهات في الإمارات والعالم.. الرمز الملهم للحب والتفاني والإخلاص”.

وأضافت: “يسعدنا أن نحتفي بدوركن العظيم في رفعة الأوطان وتسطير التاريخ بقصص استثنائية ستظل شاهدة على مكانتكن وجهودكن في تربية أجيال. تحمل معاني الحب والوفاء والقيم النبيلة، وتفخر بهويتها الوطنية، بما ساهم في صناعة قادة وشخصيات مؤثرة ازدهرت بها الإنسانية والمجتمعات وتقدمت بها الدول”.