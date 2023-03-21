محمد بن زايد: نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام أمي و”أم الإمارات”

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، وجميع الأمهات في الوطن الغالي والعالم، بمناسبة عيد الأم.

وكتب سموه عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام، أمي و”أم الإمارات” .. فاطمة بنت مبارك .. في يوم ” الأم” كل الأماني والتهاني والدعوات لكِ ولأمهاتنا في الوطن الغالي والعالم”.