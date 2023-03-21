نشكركم على متابعتكم خبر 38.2 مليون درهم حصيلة مزاد لوحات الأرقام المميزة بدبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بلغت حصيلة إيرادات أول مزادٍ علني للعام الجاري 2023 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي (38) مليوناً و(210) آلاف درهم.

وبحسب “وام”، جرت فعاليات المزاد رقم (112)، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في فندق جراند حياة يوم 18 مارس الجاري.

وحقق الرقم (AA15) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ بـ (5) ملايين و(220) ألف درهم، تلاه الرقم (AA20) بـ 3 ملايين و780 ألف درهم والرقم (R76) بمليون و(880) ألف درهم والرقم (Y55555)، الذي بِيع بمليون و(700) ألف درهم ثم الرقم (X6666) وبِيعَ بمليون و(320) ألف درهم.

وطرحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي خلال مزادها العلني (90) رقماً مميزاً، شملت أرقامًا ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: (AA-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)، وتتبع الهيئة خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية أو الإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة تستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة، لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموز وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم.

وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال.