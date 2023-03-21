نشكركم على متابعتكم خبر أرادَ تطلق “سيكويا” المرحلة السادسة من مجتمع مَسار بقلب الشارقة الجديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت “أراد” شركة التطوير العقارية، “سيكويا” المرحلة السادسة وقبل الأخيرة من مَسار المجتمع العصري في ضاحية السيوح بالشارقة الجديدة .

وبحسب “وام”، يتضمن “سيكويا”، 338 فيلا ومنزلا ريفيا، ويأتي إطلاقه بعد أسبوع واحدٍ فقط من إطلاق “سَراي” المرحلة الخامسة والمخصصة للقصور في مجتمع مَسار المتكامل وذلك نتيجة تنامي الطلب من جانب المشترين والمستثمرين على المنازل الفاخرة المستوحاة من الطبيعة في مَسار حيث من المتوقع تسليم جميع المنازل في سيكويا بحلول نهاية عام 2025.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ : عندما أطلقنا مَسار كان وعدنا للمشترين والمستثمرين بأن يضع هذا المجتمع الفريد معايير جديدة لأسلوب الحياة العصرية على مستوى الشارقة والإمارات العربية المتحدة بأكملها، ونحن مسرورون بالأصداء الإيجابية الواسعة والاهتمام الكبير من جانب المشترين ومن مختلف أنحاء العالم والذين وضعوا ثقتهم في التصميم الاستثنائي الذي يمتاز به مجتمع مَسار ومرافقه المميزة إلى جانب القيمة المضافة التي تميّزه عن بقية المشاريع العقارية في المنطقة.

وأضاف الخشيبي : نحن نبذل قصارى جهدنا حالياً لتسريع وتيرة المبيعات والإنشاءات في هذا المجتمع المتكامل وذلك بهدف بيع المشروع بأكمله في غضون الشهور القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الإطلاق المُبكر لسيكويا يقرّبنا خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف ويمنح المهتمين فرصة لشراء أحد المنازل القليلة المتبقية في واحدٍ من المجتمعات الأكثر شعبية ضمن جميع مشاريع البيع على الخارطة في دولة الإمارات .

ويجري العمل حالياً على تشييد المراحل السكنية الثلاث الأولى من المشروع سنديان وكايا وروبينيا ومن المخطط تسليم أول باقة من المنازل فيها لاحقاً خلال هذا العام كما ستتم ترسية عقود إنشاء المرحلتين الرابعة والخامسة أزاليا وسَراي خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمبيعات في مَسار 8 مليارات درهم ويضم مخططه الرئيسي 3,000 منزل فاخر ضمن سبعة أحياء مسوّرة ترتبط فيما بينها عبر محور مركزي أخضري يحتوي على أكثر من 50,000 شجرة.