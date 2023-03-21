نشكركم على متابعتكم خبر بلدية الفجيرة تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 08:48 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أنهت بلدية الفجيرة كافة الترتيبات لاستقبال شهر رمضان وسط فرحة وتفاؤل بعودة الأجواء الروحانية والمظاهر الاجتماعية التي يتميز بها الشهر الفضيل .

وبحسب “وام”، في هذا الصدد تم تزيين الشوارع الرئيسية والدوارات في الإمارة والمناطق التابعة وواجهات مراكز الأسواق بزينة خاصة بالشهر الفضيل جاءت على أشكال ضوئية هندسية وعبارات تعكس روح البهجة التي تتماشى مع معاني وأجواء المناسبة الدينية.

وأكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة أن البلدية كثفت حملاتها التفتيشية على منافذ الأسواق في الإمارة للتأكد من مدى التزام المؤسسات الغذائية والمتعاملين، بالاشتراطات الصحية وبالاشتراطات الخاصة بنقل المنتجات والمواد الغذائية وتخزينها وتحضيرها وعرضها، لا سيما أن حركة الأسواق في إمارة الفجيرة تشهد خلال الشهر الفضيل نشاطا كبيرا حيث يزداد الطلب على مختلف السلع الغذائية .

ولفت الأفخم إلى أن البلدية حرصت على التأكد من الشفافية في عمليات البيع والشراء، والالتزام بعرض الأسعار والعروض المقدمة على المنتجات بطريقة واضحة يسهل على المستهلك معرفة تفاصيلها، منوها إلى أن عدد الجولات التفتيشية بلغت 376 جولة نتج عنها تفتيش 5493 منشأة غذائية وصحية وتمت مخالفة 142 منشأة غير ملتزمة.

وأشار إلى أنه تم استكمال تجهيز المقاصب التابعة لإمارة الفجيرة والبالغ عددها 4 مقاصب في الفجيرة ومنطقة الطويين ومنطقة مسافي ومنطقة قدفع، لاستيعاب حركة الذبح التي تشهد تزايدا خلال الشهر الفضيل والتأكد من تطبيق معايير الصحة العامة في عمليات الذبح والتأكد من خلو الذبائح من الأمراض الحيوانية تحت إشراف كادر بيطري.

ولفت إلى أنه سيتم افتتاح السوق الرمضاني في منطقة كورنيش الفجيرة في أول يوم رمضان وسيستمر طيلة الشهر الفضيل، حيث يعتبر من أهم فعاليات شهر رمضان الفضيل وهو سوق شعبي محلي لبيع المأكولات الشعبية و الرمضانية المنوعة.

وأوضح أن البلدية قامت بإصدار مجموعة من التعاميم التنظيمية المعمول بها في كافة أنحاء الدولة بشأن الإجراءات الخاصة بالشهر الفضيل لافتا إلى أنه تم تخصيص مناوبين ومفتشين للتعامل مع أية ملاحظة أو شكاوى على مدار الساعة يتم استقبالها عن طريق مركز الاتصال.