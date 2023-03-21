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رئيس الدولة يشهد إعلان اتفاقيات التعاون بين الإمارات ورومانيا

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

 

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان اتفاقيات التعاون بين الإمارات ورومانيا.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أجريت، اليوم، محادثات رسمية في أبوظبي مع رئيس رومانيا حول تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين».

وأضاف سموه: «وشهدنا إعلان اتفاقيات تعزز هذا التعاون في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية الحوار والتعاون لتعزيز السلام والاستقرار في العالم».

 



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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