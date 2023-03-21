نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يشهد إعلان اتفاقيات التعاون بين الإمارات ورومانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان اتفاقيات التعاون بين الإمارات ورومانيا.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أجريت، اليوم، محادثات رسمية في أبوظبي مع رئيس رومانيا حول تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين».

وأضاف سموه: «وشهدنا إعلان اتفاقيات تعزز هذا التعاون في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية الحوار والتعاون لتعزيز السلام والاستقرار في العالم».