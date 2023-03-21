نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترحب بالاتفاق بشأن خطة المصالحة بين صربيا وكوسوفو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

رحبت دولة الإمارات بالاتفاق الذي تم بين جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو خلال المحادثات التي جرت في جمهورية مقدونيا الشمالية بشأن برنامج تنفيذ خطة المصالحة بين البلدين والتي يرعاها الاتحاد الأوروبي.

وأثنت معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على الاتفاق، مشيرةً إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت معاليها، في هذا الصدد، دعم دولة الإمارات للقانون الدولي، وبشكل خاص احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وأوضحت معاليها أنه في ظل التحديات العالمية الملحة فإن دولة الإمارات تؤمن بأهمية بناء الجسور والتعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية لتعزيز الثقة بما يجمع بين وجهات النظر المختلفة.

وأعربت معاليها عن تقديرها لدور الاتحاد الأوروبي في دعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق، والتأكيد على استعداد دولة الإمارات لدعم المسار الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي، وعلى أهمية الجهود المشتركة لتعزيز الدبلوماسية والحوار.

وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وطيدة مع كل من جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو، وتتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

وذكرت معاليها أن دولة الإمارات تؤكد تطلعها لإنجاح هذا الاتفاق بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويعزز الازدهار والتنمية لشعبي صربيا وكوسوفو، وبقية دول غرب البلقان.