نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: عازمون على إعادة تشكيل أسلوب عمل الحكومات حول العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مديري العموم وكبار المسؤولين في حكومة دبي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «التقيت مدراء العموم وكبار المسؤولين في حكومة دبي».

وأكد سموه الاستمرار في الارتقاء بمستويات الأداء لآفاق جديدة، مضيفاً: «عازمون على إعادة تشكيل أسلوب عمل الحكومات حول العالم».

وأوضح سموه أنه «في ظل أجندة دبي الاقتصادية D33، نعمل معاً بروح الفريق الواحد من أجل دبي، وتحقيق رؤية قائدها التي لا تعترف سوى بالرقم 1».