نشكركم على متابعتكم خبر أقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل رئيس رومانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم فخامة كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.. ترافقه حرمه السيدة الأولى كارمن يوهانيس.

وجرت لفخامة الرئيس كلاوس يوهانيس مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي .. واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لرومانيا ، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته.

وكان في الاستقبال .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وسعادة سلطان محمد آل علي سفير الدولة لدى رومانيا وسعادة محمد الحمادي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وعبد العزيز العبيدلي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مصدر.

فيما يضم الوفد المرافق للرئيس الروماني معالي سيباستيان بور دوجا وزير البحث والابتكار والرقمنة ومعالي فيرجيل بوبيسكو وزير الطاقة ومعالي ليجيا ديكا وزيرة التربية والتعليم معالي رائد عرفات وزير دولة في وزارة الخارجية بجانب عدد من كبار المسؤولين ومستشاري الرئاسة في رومانيا وسعادة أوكتافيان باديكا سفير رومانيا لدى الدولة.