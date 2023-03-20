نشكركم على متابعتكم خبر “التربية”: تطبيق “سلسلة سلامة” ليس إلزامياً في المدارس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تطبيق سلسلة المنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق “سلسلة سلامة” أصبح اختيارياً بداية من العام الأكاديمي المقبل 2023-2024. وجاء القرار بعد مراجعة شاملة للمنهاج أجرتها الوزارة تضمنت دراسات تحليلية مستفيضة وتوصيات اللجنة الوطنية لمراجعة مناهج اللغة العربية، وهي لجنة وطنية أكاديمية محايدة من مؤسسات التعليم الوطنية.

وبموجب هذا القرار، بات بإمكان المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري الاختيار بين تطبيق “سلسلة سلامة” المدمجة، أو تدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية لطلبة الحلقة الأولى (من الصف الأول إلى الصف الرابع) كمواد منفصلة بمصادرها التعليمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم.

وكشفت الوزارة أن قرار إتاحة “سلسلة سلامة” للمدارس بشكل اختياري جاء بعد إجراء دراسة شاملة ومعمقة أجرتها فرق متخصصة من الوزارة بالإضافة الى مراجعة شاملة قامت بها لجنة وطنية أكاديمية تضم نخبة من خبراء التعليم لمراجعة المنهج المتكامل والتأكد من ملائمته مع احتياجات المجتمع التعليمي والاستراتيجية التعليمية في الدولة، وبما يتماشى مع الممارسات العالمية الفُضلى وينعكس إيجاباً على الطلبة باعتبارهم محور العملية التعليمية والأساس في عملية تطويرها.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد شكلت في شهر ديسمبر 2022 لجنه وطنية أكاديمية محايدة لمراجعة المنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق (سلسلة سلامة) لطلبة الحلقة الأولى (من الصف الأول إلى الرابع). وضمت اللجنة في عضويتها خبراء ومتخصصين في المجال التعليمي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة الشارقة، وجامعة برمنغهام دبي، وجائزة خليفة التربوية.

وبعد تشكيلها، عقدت اللجنة عدة اجتماعات على مدار ثلاثة أشهر بحثت خلالها وبشكل تفصيلي المنهج المتكامل وفق منهجية تستند إلى التصورات العالمية في مجال تصميم المناهج، وتعليم القراءة، وضمان تحقيق المخرجات التعليمية المُثلى، وركزت اللجنة بشكل أساسي على فلسفة المنهج وآليات تطبيقه وسبل تطويره ليحقق الأهداف التي وُضع من أجلها. ومن ثم قدمت اللجنة تقريراً شاملاً لوزارة التربية والتعليم اقترحت عبره توصيات لتطوير المنهج على المديين المتوسط والبعيد.