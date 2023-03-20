نشكركم على متابعتكم خبر انتخاب ميرة السويدي ممثلة للمجموعة العربية في مكتب لجنة التنمية المستدامة للاتحاد البرلماني الدولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

وافقت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال دورتها الـ 146 التي عقدت في البحرين مؤخرا، على انتخاب سعادة ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي بالاتحاد، ممثلةً للمجموعة الجيوسياسية العربية في مكتب لجنة التنمية المستدامة.

وبحسب “وام”، يتم تشكيل أعضاء المكاتب بناء على ترشيحات المجموعات الجيوسياسة الست في الاتحاد، وتستمر العضوية لمدة أربع سنوات.