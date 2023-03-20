نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس التونسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 12:55 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “قيس سعيد” رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس “قيس سعيد”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “نجلاء بودن رمضان” رئيسة الحكومة التونسية الشقيقة