نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق مجلة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مجلة علمية لتسليط الضوء على مواضيع الابتكار البحثية إقليميا ودوليا ، وتتوفر بشكل إلكتروني ومطبوع باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى توفير موقع إلكتروني خاص بالمجلة (www.kustreview.com).

وبحسب “وام”، تعتبر “مجلة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا” هي الأولى من نوعها في الدولة ، وتصدر كل ثلاثة أشهر ، وتحتوي على مجموعة من الأقسام التي تركز على أحدث التطورات والابتكارات في العلوم والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

وتعكس المجلة الدور البارز الذي تقوم به الجامعة في بناء رأس المال البشري من خلال مجموعة من الباحثين العلميين المتخصصين الحريصين على دعم أهداف اقتصاد المعرفة في الدولة ، كما يؤكد إصدار هذه المجلة على ريادة جامعة خليفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

ويركز العدد الافتتاحي من المجلة على موضوع المياه ويضم العديد من المقالات حول مستقبل المياه ، وطريقة تحقيق الإدارة الأفضل لموارد المياه ، وآثار المناخ والأحوال الجوية في مصادر المياه ، والمنهجيات التكنولوجية الحديثة اللازمة لإنتاج المياه وإعادة استخدامها وحفظها.

كما يتضمن العدد موضوعا بعنوان “جلسة سؤال وجواب” مع الدكتورة ليندا زو، أستاذة في هندسة البنية التحتية المدنية والبيئية في جامعة خليفة، لمناقشة مشاريعها البحثية المتعلقة بالاستمطار في دولة الإمارات، كما تسلط الضوء على الباحث رايان ليفرز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مزارع البحر الأحمر، الشركة المتخصصة بالتكنولوجيا الزراعية المبتكرة والمستدامة في المناخات الصعبة والتي تساهم في تحفيز الإنتاج في المناطق الصحراوية إضافة لإجراء مقابلة مع كايلي ماتنغلي، الباحثة في جامعة روتجرز، حول أنهار الغلاف الجوي ذات الأثر البارز في تغيير الأنماط المناخية في هذه المنطقة.

وتغطي المجلة موضوعات عدة تشمل مجموعة من الخبراء من مختلف أنحاء العالم بشأن مستقبل المواد الهيدروكربونية، إضافة لخبراء يناقشون موضوعات تتعلق بتقنية البلوك تشين ، وأثرها في تغيير طرق الأعمال التجارية التقليدية كمدير ومؤسس مختبر بحوث البلوك تشين في جامعة ولاية أريزونا، الخبير دراغان بوسكوفيتش.